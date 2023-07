Armani: “Sono felice di rinnovare la collaborazione col Napoli”

Sul sito ufficiale del Napoli è stato diramato un comunicato sulla presentazione della maglia. Nell’articolo, Giorgio Armani ha commentato il proseguo della partnership tecnica con la squadra campione d’Italia: “Mi piacciono i rapporti duraturi: nascono da valori comuni e si basano sulla lealtà. La lealtà è il collante anche del gioco di squadra: per questo sono felice di rinnovare la collaborazione con il Napoli, una squadra che ha dato prova di grande coesione e carattere”.

All’amministratore delegato del gruppo Armani ha risposto il presidente De Laurentiis: “Anche a me piacciono i rapporti duraturi – ha spiegato il patron azzurro – e credo che la lealtà, la coesione e il carattere siano un collante fondamentale nel gioco di squadra, ma anche nella nostra vita. Per questo motivo sono felice che la collaborazione con Giorgio Armani prosegua. Collaborazione che si è tradotta in un grande successo anche con la vittoria dello Scudetto e che auspico possa protrarsi per lungo tempo”.