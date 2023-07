TuttoSport – Kilman e Itakura in lizza per ereditare il ruolo di Kim

Continua il ballottaggio in difesa tra Kilman e Itakura per scoprire chi erediterà il posto di Kim in rosa.

Ne ha parlato stamane l’edizione odierna di TuttoSport, secondo cui entrambi piacciono tanto al Napoli e si starebbero contendendo l’approdo sotto il Vesuvio: “A Napoli, invece, si aspetta solo l’ufficialità dell’addio di Kim: il difensore coreano ha effettuato le visite mediche con il Bayern Monaco che ha esercitato la clausola di circa 50 milioni di euro. Per la sua sostituzione sono in corsa Kou Itakura e Max Kilman. Nelle ultime ore è dato in vantaggio il giapponese del Monchengladbach anche se il centrale del Wolverhampton resta un’opzione”.