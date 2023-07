Ragab: “Ho parlato con l’agente di Itakura: è ad un passo dal Napoli”

Ahmed Ragab, giornalista egiziano, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Si gonfia la rete” sul possibile trasferimento di Ko Itakura al Napoli:

“Ho parlato con il suo agente. Lui mi ha confessato che Itakura ha ricevuto un offerta dall’Al Nassr, nel campionato Saudita, ma mi ha anche detto che è ad un passo dal Napoli. Nonostante ciò, ad oggi, non so quando gli azzurri hanno avviato i contatti con la società tedesca. Destinazione gradita? L’agente non si è espresso in merito, ma credo che il calciatore non voglia lasciare l’Europa. Non credo arriverà in Arabia Saudita, anche perchè, mi ha riferito, che il Napoli è molto vicino. E’ un buon giocatore, che ha esperienza nel campionato tedesco e con la nazionale giapponese”.