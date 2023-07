Gazzetta – Garcia dovrà trovare un sistema di gioco idoneo al suo Napoli per poter ambire al tricolore

Rudi Garcia è già al lavoro per dare forma al suo nuovo Napoli.

Per riconfermarsi campione il suo team dovrà dare indubbiamente continuità al lavoro grandioso di mister Spalletti. Uno scudetto che, come espresso stamane dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, i partenopei potrebbero contendersi con l’Inter di Inzaghi: “Quello del Napoli è stato lo scudetto di Spalletti. E adesso che Spalletti non c’è più qualche dubbio è legittimo: se Garcia troverà la formula per “personalizzare” la squadra, mantenendo però gioco e mentalità del predecessore, il Napoli ripartirà in prima fila con l’Inter. Altrimenti serviranno risposte urgenti”.