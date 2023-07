Alvino: “Osimhen non vuole lasciare Napoli, si lavora per trovare una quadra”

Carlo Alvino a Kiss Kiss Napoli ha fatto chiarezza sul futuro di Victor Osimhen, stella dell’attacco partenopeo:

“Si sta lavorando, c’è un dato sul quale non si sta avendo attenzione: Osimhen non vuole lasciare il Napoli. A differenza del passato, c’è un giocatore che a livello di dichiarazioni ufficiali dimostra di stare bene a Napoli e non ha tutta questa voglia di andare via. Sicuramente con il suo agente Calenda si stanno gettando le basi per avere un rinnovo importante, con una clausola che per l’entourage del nigeriano non deve essere inaccessibile.Il Napoli può permettersi una clausola più bassa, perché il valore di Osimhen è stato già ammortizzato nel corso degli anni. Il Napoli sarebbe favorevole anche ad una clausola sotto i 100mln di euro. Si lavora per trovare la quadra, lavoro che diventa più semplice essendoci la volontà del giocatore di restare”.