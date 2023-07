Valcareggi: “Il Napoli può perdere Kim, lui può essere sostituito, ma Osimhen non deve partire, neanche per 150 milioni”

Ai microfoni di Tuttomercatoweb è intervenuto l’agente Fulvio Valcareggi, che ha parlato delle big di Serie A, come il Napoli. Secondo l’agente gli azzurri possono perdere Kim, perché si può sostituire, ma non devono cedere Osimhen nemmeno per 150 milioni. Queste le sue parole: “Il Napoli ha perso Kim, che può andare, perché lui può essere sostituito. Quello da no ìn perdere è Osimhen, che non cederei nemmeno per 150 milioni. L’anno prossimo o vale la stessa cifra o di più, la cosa sicura è che il valore non lo perde perché 15 gol sicuramente li fa”.