Sky Sport De – Il trasferimento di Kim al Bayern è pronto, due settimane fa lo United ha provato ad inserirsi nella trattativa

Come riportato da Florian Plettenberg, giornalista tedesco di Sky Sport Deutschland, il trasferimento di Kim Min Jae al Bayern è cosa fatta. Per acquistare il centrale coreano il Bayern Monaco ha dovuto faticare molto, battendo la concorrenza del Manchester United. Lo stesso club inglese due settimane fa aveva provato ad inserirsi nella trattativa tra i bavaresi e il centrale di difesa, per portarlo alla corte di Ten Hag. L’offensiva dei Red Devils però non è andata a segno, e alla fine ‘The Monster’ si trasferirà in Baviera dove lo aspetta Thomas Tuchel, con ufficialità nei prossimi giorni.