Repubblica – L’Atalanta chiede ben 50 milioni per cedere Scalvini, tanti interessamenti ma nessuno vuole spendere la cifra richiesta

Al Napoli e al presidente Aurelio De Laurentiis piace molto il difensore classe 2003 Giorgio Scalvini, in forza all’Atalanta. Il club bergamasco per il suo difensore chiede una cifra molto elevata, come riporta La Repubblica ben 50 milioni di euro per lasciarlo andare. I club interessati sono tanti, il Napoli, l’Inter, il Real Madrid e le due squadre di Manchester, ma nessuno vuole spendere la cifra richiesta dal club della famiglia Percassi. Il club azzurro al momento ha mostrato solo interessamento, ma senza sconti non si farà nulla per portare il giovane in maglia Napoli.