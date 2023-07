Secondo quanto riferito da La Repubblica il difensore del Wolverhampton Max Kilman vorrebbe giocare in Champions League nella prossima stagione. Il Napoli punta forte sul centrale tedesco come sostituto di Kim, e proprio su questa volontà del calciatore punta per portarlo in azzurro. Il club di Aurelio De Laurentiis sta provando a fare leva sulla volontà del calciatore di giocare la grande competizione europea per far abbassare le pretese del club inglese.