Malfitano: “Se Osimhen vuole restare a Napoli deve firmare il rinnovo senza richiedere una clausola rescissoria”

Il giornalista Mimmo Malfitano è intervenuto ai microfoni di ‘Radio Goal’ su Radio Kiss Kiss Napoli, e ha parlato di Victor Osimhen. Queste le sue parole: “La vicenda Osimhen viene articolata a seconda dei momenti e dei giorni. Il presidente sa bene quello che dovrà fare, e per questo ha già aperto alla discussione con gli agenti del calciatore, facendo una prima proposta, e si sono dati un altro appuntamento. Ma c’è la volontà del calciatore a restare? C’è la volontà di firmare senza clausole? Si dice che a Napoli sta bene, ma anche Lavezzi, Higuain, Cavani e Giuntoli si trovavano benissimo, poi c’è da tutelare quello che è l’aspetto professionale. Se Osimhen dovesse decidere di restare dovrà firmare e basta, già nel momento in cui pretende una clausola vuol dire che non vuole continuare qui un ciclo di 3 o 4 anni. Noi ci affezioniamo troppo ai giocatori, alla fine Kim si sapeva sarebbe andato via già da gennaio. Mica siamo solo noi napoletani ad essere gli unici fessi incantati”.