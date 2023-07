Di Francesco: “Proveremo a dare filo da torcere fin da subito, già dalla sfida contro il Napoli, saremo pronti”

Il nuovo tecnico del Frosinone, Eusebio Di Francesco ha parlato in conferenza stampa per la prima volta da tecnico dei ciociari. Il neo tecnico giallazzurro ha parlato della prima sfida di campionato, che sarà contro i campioni in carica del Napoli al ‘Benito Stirpe’. Queste le sue parole: “Io rappresento la società e la tifoseria e dobbiamo ritrovare forza. Fin dalla prima giornata proveremo a dare filo da torcere a tutti, anche al Napoli. Non so quando saremo pronti, ma cercheremo di esserlo da subito”.