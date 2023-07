Gazzetta – Le Normand e la clausola da 50 milioni: la Real Sociedad può fare un piccolo sconto

Robin Le Normand continua a piacere per la difesa.

Uno dei problemi legati ad un’ipotetica trattativa per portarlo in Italia dalla Real Sociedad riguarda il valore alto della sua clausola rescissoria, fissata a 50 milioni di euro. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ne ha parlato stamane: “In particolare per quanto riguarda Robin Le Normand, difensore della Real Sociedad e della nazionale spagnola. Compirà 27 anni il prossimo novembre e per quanto nelle recenti apparizioni in Nations League non si sia particolarmente distinto, trasmette una certa affidabilità e ha un trascorso di rilievo nelle competizioni europee. Il giocatore sarebbe pronto a lasciare i baschi, ma ha una clausola rescissoria da cinquanta milioni per cui non sono previsti sconti significativi: al massimo potrebbe essere ridotta fino a quaranta più bonus”.