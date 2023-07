Gazzetta – La Lazio prova a superare il Napoli nella corsa a Maxime Lopez

La Lazio potrebbe insidiare il Napoli nella corsa che porta a Maxime Lopez, regista del Sassuolo che è al centro di una vera asta di mercato.

Ne ha parlato l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, secondo cui i biancocelesti, su richiesta di Sarri, vorrebbero provare a farsi largo per arrivare al francese e tagliare fuori il Napoli. Ecco quanto sottolineato dalla Rosea: “Su Maxime Lopez si sono già mossi il Napoli e la Fiorentina. La squadra campione d’Italia, in particolare, ha avviato col Sassuolo una trattativa che è già in una fase molto avanzata. Non sarà facile per la Lazio ribaltare la situazione. Ma neppure impossibile. A patto però di fare in fretta. La Lazio ci sta pensando e potrebbe nelle prossime ore tentare il sorpasso sul Napoli”.