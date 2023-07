Folorunsho, non solo l’Empoli: sorpasso da un’altra squadra di Serie A

Come da protocollo, il Napoli entra nel calciomercato in punta di piedi. Prima di chiudere colpi importanti, c’è bisogno di piazzare i calciatori in uscita. Proprio per questo la dirigenza azzurra lavora sulla partenza in prestito di Michael Folorunsho. Negli ultimi giorni si parlava di un interesse vivo dell’Empoli, società con cui il Napoli è solito fare affari. Ma come riporta Gianluca Di Marzio, una società italiana si è inserita nella trattativa.

Folorunsho viene da una stagione in Serie B con il Bari a dir poco fantastica, ed ha attirato su di sé le attenzioni di diversi club della categoria maggiore. Una squadra in particolare si è fatta avanti per acquisire il giocatore in prestito. Si tratta dell’Hellas Verona, che sembra aver superato l’Empoli nella corsa al centrocampista. Trattativa importante su diversi livelli per gli azzurri, poiché potrebbe sbloccare la situazione per quanto riguarda l’acquisto di Faraoni. Infatti, il suo profilo sembra essere il preferito dalla dirigenza azzurra per quanto riguarda il sostituto di Di Lorenzo.