Bruscolotti: “Post Kim? Ho io il nome perfetto”

Interrogato sul possibile erede di Kim, Giuseppe Bruscolotti è intervenuto alla Gazzetta Dello Sport.

Ecco le sue parole: “Un nome per il post Kim? Dico Perr Schuurs del Torino. Mi ha fatto un’ottima impressione con la maglia granata e mi fido molto del parere del mio amico Ruud Krol, che me ne ha detto un gran bene. Inoltre rientra nei parametri del Napoli, sia per il costo sia per quanto ha fatto vedere nel campionato italiano. Ha 23 anni ed è una realtà a tutti gli effetti, non si può più considerare un giovane di prospettiva. Poi, è chiaro, il mercato è pieno di talenti, basta però saperli scovare”.