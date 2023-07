Niente Napoli per Arda Guler. Il giovane talento turco classe 2005, considerato una futura stella del calcio, era finito sul taccuino della dirigenza partenopea, ma non sarà la maglia azzurra quella che indosserà. Infatti, il Real Madrid lo ha rilevato dal Fenerbahce per una cifra di circa 20 milioni di euro con in aggiunta un 20% da versare al club turco sulla futura rivendita. Qualche istante fa, il club madrileno lo ha annunciato ufficialmente.