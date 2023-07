Udinese, Balzaretti: “Beto potrebbe avere le caratteristiche giuste per sostituire Osimhen. Non ha ancora espresso il suo potenziale”

Intercettato dai microfoni di Sky Sport, Federico Balzaretti ha parlato di Beto, Samardzic e Pafundi. Di recente, l’attaccante portoghese e il tedesco sono stati accostati al Napoli. Ecco cosa ha detto a riguardo il neo direttore dell’area tecnica dell’Udinese.

“La politica sarà sempre quella che ha accompagnato il club negli ultimi 30 anni. Samardzic e Beto sono giocatori molto molto forti e di nostra proprietà, ci piacerebbe tenerli, non abbiamo necessità di vendere, poi è chiaro che se attireranno l’attenzione di grandissimi club e dovessero arrivare offerte importanti ci siederemmo con la proprietà e decideremo il da farsi”.

Il Napoli si era mosso per Beto come dopo Osimhen?

“Prima non lo so, sono dentro al club da pochi giorni. Io posso dire che è un giocatore che potrebbe avere le caratteristiche giuste per sostituire un calciatore come Osimhen. Non ha espresso ancora il suo potenziale. In questi anni l’ho visto dal vivo, è una forza della natura, è completo e sta migliorando sul gioco. Noi ce lo coccoliamo, poi se dovesse arrivare un topo club ci si siede e vediamo, ma il valore che noi gli diamo è da grande giocatore”.

Se parte Samardzic, Pafundi può prendere il suo posto?

“Ad oggi il suo ruolo è quello della Nazionale, deve essere libero di agire ma ha qualità negli ultimi 20-25 metri, dove ha colpi straordinari. Sono curioso di vederlo all’opera, ho voglia di conoscerlo. E’ uno dei miei obiettivi più importanti il valorizzare talenti del luogo come lui. Non mettiamogli troppa pressione, Udine per me è il posto giusto per crescere. Inizialmente metterlo in un ruolo di centrocampo come quello di Samardzic potrebbe essere un rischio”.