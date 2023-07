Serie A, luglio infuocato per i diritti tv

La massima serie ha sviluppato il calendario 2023-2024, partenza il 19 agosto e conclusione il 26 maggio, e sappiamo già tutto su chi saranno le squadre con piú probabilitá di vincere grazie alle quote sulle partite della serie A che si possono giá trovare online. L’Inter favorita per lo scudetto a 2.80 e Napoli e Juventus ad inseguire rispettivamente quotate a 3.25 e 3.60, ma anche dove si vedranno, come si vedranno, in quali orari. Saranno sempre Dazn, Sky e Mediaset ad offrirci l’intero campionato, con le consuete suddivisioni delle ultime due stagioni.

Ma dove si vedrà a partire dalla stagione 2024-2025? E’ tutto ancora in alto mare. Le proposte avanzate dalle tre piattaforme non sono state ritenute sufficienti da parte della Lega di serie A e servirà almeno tutto il mese di luglio per proseguire nelle trattative private. Questo è quanto ha deciso all’unanimità l’ultima assemblea successivamente alla comunicazione di Luigi De Siervo, l’amministratore delegato della Serie A, che ha sottolineato come gli ultimi incontri abbiano prodotto un avvicinamento agli obiettivi prefissati, seppur ancora un po’ lontano dagli stessi.

Le società di Serie A speravano nel raggiungimento di 1,15 miliardi a stagione come previsto nel bando, ma è più probabile che i presidenti debbano accontentarsi una conferma dei ricavi del triennio in corso e quindi una cifra oscillante tra i 900 e 930 milioni all’anno.

Tra le possibili novità potrebbe esserci la ‘non esclusività’ della gara del sabato sera, nel nuovo bando prevista in chiaro e per la quale Mediaset è chiaramente in corsa, l’altra invece è la durata dell’accordo. Finora si è sempre lavorato su intese triennali, ma l’idea è di portarle al quinquennio, per il quale Dazn è favorevole, mentre Sky nicchia in modo concreto, strizzando più l’idea al triennale, lo stesso periodo scelto dalla Uefa per cedere i diritti della Champions League, indiscutibilmente uno dei punti di forza dell’offerta della piattaforma satellitare. Il mese di luglio dunque sarà caldissimo in tutti i sensi, sia da quello meteorologico che su quello delle trattative.