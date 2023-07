Sarri su Osimhen: “Quello che ha vissuto a Napoli farà tanta fatica a ritrovarlo”

Intervistato in esclusiva su Sport Italia, Maurizio Sarri ha rilasciato diverse dichiarazioni. In particolare, ha rivelato di aver avuto qualche offerta dalle squadre arabe. Offerte poi rifiutate perché il tecnico ha detto di trovarsi bene alla Lazio. Inoltre, ha parlato del possibile addio di Victor Osimhen. La domanda del giornalista è stata un’occasione per elogiare Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Non lo so cosa farà, ma quello che ha trovato a Napoli non lo troverà più nella sua carriera. Napoli è un’esperienza unica, esaltante, ti fa sentire le responsabilità ma anche affetto, amore e partecipazione totale. Osimhen farà le sue scelte, ma quello che ha vissuto a Napoli farà tanta fatica a ritrovarlo”.