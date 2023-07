Repubblica – Il PSG non rinuncia all’idea Osimhen: i dettagli

La Repubblica, oggi in edicola, dedica spazio al Napoli concentrandosi sulle ultime novità in casa azzurra. Secondo il quotidiano, il PSG non ha ancora rinunciato all’idea di portare Victor Osimhen all’ombra della Tour d’eiffel. In caso di cessione di Kylian Mbappè i francesi sarebbero pronti di nuovo a a tornare all’attacco:

“Futuro in bilico per Victor Osimhen. Il Psg ha aperto alla cessione di Mbappé e l’eventuale addio del francese potrebbe significare assalto al bomber del Napoli. Tifosi in attesa e in ansia: si augurano, ovviamente, il contrario, ma potrebbero esserci novità nelle prossime settimane”. Scrive il quotidiano.