Inter – Settimana prossima via libera agli abbonamenti: Obiettivo sold-out

L’Inter si prepara a lanciare la vendita libera degli abbonamenti per la stagione 2023/24. Dopo il record di affluenza della scorsa stagione, il club nerazzurro ha annunciato che San Siro è già al completo per più della metà della sua capienza. L’obiettivo dell’Inter è di raggiungere il sold-out previsto, come già avvenuto l’anno scorso, con 40mila abbonati pronti a seguire la squadra in ogni occasione. Oltre alle 19 partite interne di Serie A, l’abbonamento offre anche altri vantaggi, tra cui la priorità nell’acquisto dei biglietti per le partite extra campionato.