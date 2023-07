Potrebbe arrivare a Bari, durante questa sessione di mercato, uno dei giovani talenti provenienti dal Napoli. Si tratta di Alessandro Zanoli, un terzino di 22 anni che è stato mandato in prestito alla Sampdoria lo scorso gennaio per ottenere più tempo in campo nella Serie A dopo una prima parte di stagione passata principalmente in panchina. La notizia è stata riportata dalla Gazzetta dello Sport. Il Napoli come eventuale sostituto pensa a Faraoni del Verona.