Dalla Spagna – Il Liverpool ha messo nel mirino Mbappe, la situazione

Kylian Mbappé si sta allontanando sempre di più da Parigi. Dopo l’ultimatum di ieri lanciato da Nasser al-Khelaifi, l’attaccante ha due opzioni: rinnovare o lasciare la capitale francese con un anno di anticipo. Il Real Madrid rimane interessato ma Florentino Perez sembra non voler soddisfare tutte le richieste – considerate eccessive – del talento francese. Secondo Edu Aguirre, giornalista di El Chiringuito, il Liverpool potrebbe entrare in gioco presentando un’offerta da 200 milioni di euro per l’ex attaccante del Monaco. Tuttavia, la mancata partecipazione alla prossima Champions League potrebbe essere uno svantaggio per i Reds.