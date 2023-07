Politano, il futuro resta un rebus: si fa avanti un club italiano! La situazione

Secondo quanto riporta Calciomercato.com, la Lazio è sulle tracce di Matteo Politano. I biancocelesti sono convinti di portare a termine la trattativa col Napoli. Ecco cosa scrive:

“Il primo nome che circola per la fascia della Lazio oramai da tempo è quello di Domenico Berardi. Il Sassuolo non sembra disposto a scendere al di sotto dei 30 milioni per privarsi del suo uomo migliore, così ecco l’idea Politano che Sarri accoglierebbe volentieri. Lo stesso Napoli non ha intenzione di svendere nessuno e per la cessione dell’ex Inter ci vogliono quantomeno 20 milioni. Politano, inoltre, si trova bene in azzurro e vorrebbe proseguire la sua esperienza ai piedi del Vesuvio mettendosi in gioco con Rudi Garcia. Se la Lazio sogna Berardi, il Napoli non lo perde di vista. Con la possibile partenza di Lozano, infatti, servirebbe un nuovo innesto sulla fascia e Berardi potrebbe essere l’uomo giusto”.