CdS – Se parte Zanoli, si valuta un esterno del Verona

L’avventura di Bereszynski al Napoli non ha dato i suoi frutti. Diverso discorso, invece, merita quella di Zanoli alla Sampdoria. Un paradosso: il polacco non è andato molto bene, ma ha aggiunto uno scudetto al suo palmarés mentre Zanoli ha fatto bene e i blucerchiati sono retroscessi. Il classe 2000 verrà valutato da Rudi Garcia soltanto nel ritiro di Dimaro e il futuro verrà deciso solo alla fine del periodo nella Val di Sole.

Per Zanoli non si esclude un altro prestito. In caso di partenza, il Napoli sembrerebbe attratto dall’idea Faraoni del Verona, terzino che può giocare anche come quinto di centrocampo. Per avere le idee più chiare si dovrà attendere le prossime settimane. Lo scrive Corriere dello Sport.