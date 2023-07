CdS – Osimhen, si attendono novità: c’è il Psg che lo comprerebbe ad una condizione

La prima pagina del Corriere dello Sport scrive: “Rudi tifa Mbappé”. Infatti, secondo il quotidiano diretto da Ivan Zazzaroni l’impellente e immediata cessione di Mbappé creerebbe nel Psg l’urgenza di comprare un attaccante. Allora, ecco che si fa strada l’ipotesi di un passaggio di Victor Osimhen al Psg. Intanto, il bomber nigeriano è in vacanza e da lì aspetta una chiamata di De Laurentiis per il rinnovo. Il suo contratto scadrà nel 2025 e si auspica in un prolungamento fino al 2027. Osimhen sarà ceduto per non meno di 150 milioni, una cifra per nulla complicata da raggiungere per i francesi che possono contare anche sui bonus.