CdS- Napoli-Kilman, il sì del Wolverhampton è possibile: ecco perché

Il Napoli ha bisogno di sostituire Kim prossimo al Bayern Monaco. Fra i nomi proposti per completare il muro difensivo azzurro c’è quello di Max Kilman. Per il classe ’97 il Napoli aveva proposto 35 milioni ottenendo il no del Wolverhampton. Per ora la trattativa resta come sospesa: Aurelio De Laurentiis spera che i wolves possano comunque accettare la prima offerta, anche perché il difensore inglese vuole giocare la Champions. Proprio grazie alla massima competizione europea il Napoli può battere la concorrenza del Tottenham che non potrà parteciparvi quest’anno.