Causio, ex giocatore di Udinese e Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli. Queste le sue parole: “Sarà difficilissimo per il Napoli ripetersi anche l’anno prossimo. Ha cambiato allenatore ed il nuovo mister è molto diverso da quello precedente. L’anno scorso per il Napoli è andato tutto per il verso giusto“.