Cagni: “Osimhen è il miglior attaccante d’Europa, vi dico”

Gigi Cagni, allenatore, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per parlare del rendimento di Osimhen. Ecco cosa ne pensa:

“Tatticamente innovazione nel calcio non ce n’è mai stata. L’innovazione c’è stata sotto l’aspetto mentale e fisico. Gli atleti sono diventati più intensi ed il calcio ha acquisito più ritmo. Aumentando la velocità, però, la tecnica dei singoli calciatori è diminuita. Secondo me il problema è che la tattica sia diventata una scienza ed i giocatori siano diventati degli automi senza fantasia. Cioè hanno trasformato la tattica nella cosa più importante e sembra che senza la tattica non si possa più giocare. Per me, invece, prima hai bisogno di giocatori bravi tecnicamente e poi arriva la tattica. La tattica ha limitato il talento dei calciatori. Io ricordo Insigne, che ho visto da ragazzo, alla fine gli hanno tolto quelle che erano le sue qualità negli ultimi 30 metri”.