Alvino e l’identikit di un nuovo esterno per il Napoli: “Ha un buon feeling con assist e gol e ne sappiamo qualcosa”

“31 anni, oltre 250 presenze in serie A, tanta esperienza, ha un buon feeling con assist e gol (ne sappiamo qualcosa)”, è parte del tweet pubblicato stamattina da Carlo Alvino. Il giornalista traccia su Twitter l’identikit di un nuovo terzino che potrebbe essere acquistare il Napoli. “E’ un terzino destro – continua il tweet – che sa svolgere allo stesso modo sia la fase difensiva che quella offensiva, ed è entrato nel mirino del Napoli per candidarsi ad essere il vice Di Lorenzo. E’ l’attuale capitano del Verona, Davide FARAONI”. Il nome è stato fatto anche dal Corriere dello Sport. Il quotidiano spiega che il gialloblù verrebbe soltanto se partisse Zanoli in prestito.

