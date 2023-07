Ag. Udogie: “ADL deve essere un esempio in Italia, vi dico”

Danilo Caravello, agente di Udogie, è intervenuto ai microfoni di Radio Crc per parlare di De Laurentiis e del Napoli. Ecco cosa ne pensa:

“La Premier è partita dalle macerie, dalla squalifica dalle coppe Europee, ma tramite regole ferree sono tornati al vertice, la Bundesliga pure ha regole ferree come quella che obbliga le società ad avere tedeschi in squadra. In Italia ci sono società come Lazio, Napoli o Sassuolo che sono società virtuose. De Laurentiis e Lotito sono i più criticati perché se il bilancio non lo consente certe cose non si fanno, ma il Napoli ha dimostrato che privandosi di elementi fondamentali sono arrivati giocatori nuovi ed ha stravinto lo scudetto mentre la Lazio è arrivata seconda. Ma anche il Sassuolo dimostra che il coraggio paga prendendo giovani e valorizzandoli.