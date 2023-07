Tmw – Kilman, non solo il Napoli. Anche il Tottenham vuole il difensore

Maximilian Kilman è uno dei principali obiettivi del Napoli per sostituire il partente Kim Min-jae. Il difensore inglese è valutato dal Wolverhampton 40 milioni di euro, tanto che il club ha respinto la prima offerta della società azzurra, che è di circa 35 milioni di euro. La dirigenza azzurra al momento è ferma su questo rifiuto, e il calciatore di origini ucraine sta valutando anche altre proposte. La sua priorità infatti sarebbe quella di rimanere in Premier League. In questo senso, c’è anche il Tottenham su di lui, a caccia di rinforzi per la sua difesa. Non si tratta dell’unica squadra inglese sul difensore, ma quella che ha avuto i contatti più importanti. A riportare è il portale Tuttomercatoweb.