Stirpe: “Contro il Napoli è uno stimolo in più per noi”

Il presidente della Frosinone Maurizio Stirpe ha commentato il calendario di Serie A dove il primo match sarà contro il Napoli campione d’Italia. Ecco cosa ha dichiarato:

“Le mie prime impressioni sono senza dubbio positive, ci riproiettano sul terreno della più grande competizione del calcio italiano. E deve essere da stimolo per tutti noi a fare sempre il meglio per questi colori che rappresentiamo. La prima partita contro i campioni del Napoli? E’ un sollecito in più a farci trovare pronti. E’ un impegno sicuramente improbo per il Frosinone ma se non dovessimo essere pronti al massimo delle nostre possibilità, potrebbe rivelarsi insormontabile”.