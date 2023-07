Pedullà: “Ecco chi potrebbe arrivare al posto di Lozano ed Osimhen”

Il noto giornalista Alfredo Pedullà ha parlato del calciomercato del Napoli sul suo sito ufficiale.

Ecco le sue parole: “Il Napoli non ha intenzione di cedere Victor Osimhen, ma qualora dovesse bussare una squadra alla porta della società azzurra per offrire 150 milioni, allora l’operazione in uscita potrebbe concretizzarsi. Nell’eventualità, per sostituirlo i nomi selezionati sono quelli di David dal Lille e di Hojlund dall’Atalanta. A destra Lozano è in partenza, e al suo posto potrebbe subentrare Zhegrova”.