Montervino: “Zanoli via in prestito per non perdere un anno. D’ambrosio? Sarebbe un ottimo sostituto”

Francesco Montervino, ex capitano del Napoli, ha parlato ai microfoni di 1 Football Club: “Zanoli è giusto vada in prestito, ha grandi qualità e ha bisogno di giocare. Partire dietro Di Lorenzo significherebbe perdere un anno e non sarebbe la soluzione giusta per la sua carriera. D’Ambrosio al Napoli è perfetto, un napoletano tra le file azzurre può solo far piacere. Creare napoletanità in un gruppo internazionale è importante. Poi l’ex inter porterebbe grande esperienza anche a livello internazionale”.