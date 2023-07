Secondo quanto riporta il giornalista di Sky Deutschland, Florian Plettenberg, Kim è pronto per le visite mediche di rito col Bayern Monaco. Nei prossimi giorni il club tedesco farà scattare la clausola rescissoria di 50 milioni. Per l’ormai ex Napoli è pronto un contratto fino al 2028 e un ingaggio di circa 12 milioni di euro lordi a stagione.