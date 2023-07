CdM – Napoli lavora al vice Lobotka, la richiesta del Sassuolo per Maxime Lopez

Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, oltre al difensore, si lavoro per trovare un sostituto di Lobotka. Maxime Lopez potrebbe essere il primo colpo estivo del Napoli: “Il Napoli lavora anche a centrocampo per trovare un vice Lobotka. Piace molto Maxime Lopez che il Sassuolo potrebbe lasciar partire per 12 milioni più bonus. Il francese è stato già allenato da Garcia ai tempi del Marsiglia ed ha già espresso il suo gradimento per il Napoli. Si aspetta la partenza di Demme per affondare il colpo”.