Calendario Napoli 23/24, slitta la partita Torino-Napoli. Il motivo

È stato appena sorteggiato il Campionato della Serie A 2023/24. Tra le particolarità del Napoli, c’è quella di dover affrontare un turno infrasettimanale aggiuntivo. Motivo? La partecipazione alla nuova Supercoppa Italina in Arabia Saudita, che si giocherà nei primi giorni di gennaio e nella quale gli azzurri sfideranno Inter, Fiorentina e Lazio. Motivo per cui, la prima partita dell’anno nuovo del Napoli, prevista inizialmente il 7 gennaio in casa del Torino, slitterà invece ai giorni 22 e 23 gennaio.