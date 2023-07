Baiano: “Ecco la principale differenza tra in 4-3-3 di Garcia e quello di Spalletti”

Ciccio Baiano, ex Napoli ha parlato ai microfoni di Radio Marte: “Differenze tra il 4-3-3 di Spalletti e quello di Garcia? C’è un aspetto in particolare, Garcia aspetta di più l’avversario per poi ripartire, Spalletti ti andava a prendere nella metà campo avversaria. Il Napoli può fare il 4-3-3 o il 4-2-3-1 indipendentemente dalla partenza di Kim. Sicuramente sarà difficile sostituirlo, il coreano è un fuoriclasse ed è difficile trovare difensori bravi oggi. Questo giustifica l’aumento dei prezzi in questo delicato ruolo”.