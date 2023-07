Aglietti: “C’è un giocatore che vedrei benissimo con la maglia del Napoli”

L’ex giocatore del Napoli Alfredo Aglietti ha parlato del club azzurro a Radio Crc.

Di seguito le sue parole: “Spalletti poteva alzare l’asticella anche a livello europeo. Se ci sono rimpianti vuol dire che si poteva fare qualcosa in più. Non sarà facile adesso perché quando cambi metti persone diverse e bisogna vedere se sono meglio o peggio le nuove idee. Come approccerei al gruppo? Se andiamo a ritroso nel tempo vediamo che in generale chi è arrivato in uno spogliatoio dove si sono ottenuti grandi risultati non ha mai avuto vita facile. Mi viene in mente il post Mourinho all’Inter. Questo perché lo si vede come un passo indietro quello di perdere una guida”.

Poi ha continuato: “Chi arriva deve entrare in punta di piedi e avere grande rispetto per i calciatori che hanno portato il Napoli ad un’impresa straordinaria. Deve metterci pian piano del suo. Quanto è importante la permanenza di Osimhen? Se vendi Osimhen devi andare a sostituirlo. I nomi che si fanno sono delle scommesse come lo era lui 2/3 anni fa. Il lavoro di Spalletti lo ha reso un top player a livello mondiale”.

Infine Aglietti ha concluso: “Per l’aspetto tecnico bisognerebbe individuare un giocatore in grado di sostituire Osimhen. Milan, Inter e Juventus sono un pizzico dietro il Napoli. A me piace tantissimo Berardi e secondo me si merita una chance, deve giocare in una delle prime 3/4 squadre di Serie A. Credo possa fare al caso del Napoli, mi piacerebbe vederlo in azzurro. E’ da big”.