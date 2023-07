Queste sono le parole di Giuseppe Bruscolotti al podcast di Tuttomercatoweb su Scalvini: “Piace molto perché è un giovane emergente. Per me quella cifra è troppo alta perché si deve avere una certa continuità. Ci vogliono 2 o 3 anni ad alto livelli per quella determinata cifra. A 19 anni si rischia di non confermarsi ogni anno visto che si deve ancora crescere”.