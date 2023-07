Scotto: “Sostituto Kim: cartellino entro i 30mln e ingaggio non oltre i 2”

Il giornalista Giovanni Scotto ha riferito su Twitter il profilo che il Napoli sta cercando per sostituire Kim Min-jae: “Più che provare a tirare un nome nuovo ogni giorno, è più utile definire l’identikit del difensore che il Napoli sta cercando per sostituire Kim. Ingaggio non oltre i 2 milioni (l’offerta azzurra può arrivare a 2.5/3) e un costo del cartellino non oltre i 25-30 milioni di euro. Dovrebbero essere di scartare, quindi, molti nomi di giocatori costosi. Tra l’altro questa estate il mercato dei difensori vede cifre mai raggiunte in passato. Kilman resta “prendibile”, ma il Wolverhampton vorrebbe tenerlo. Koch del Leeds e Bella-Kotchap del Southampton rientrano nei parametri. A De Laurentiis piace il giapponese Itakura (costa 25 milioni), ma anche in questo caso il Borussia Monchengladbach fa resistenza perché è arrivato appena un anno fa”.