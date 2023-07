Ci sono novità per il calciomercato. Secondo quanto riportato dalla redazione di Sport Mediaset il Napoli sarebbe in corsa per un clciatore del Torino: Perr Schuurs. Il difensore è nel mirino del club azzurro come sostituto di Kim, visto il suo addio alla maglia azzurra.

La squadra Granata chiede almeno 40 mln e pare abbia rifiutato i 30 mln offerti dal Liverpool.