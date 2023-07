Malfitano: “ADL su Osimhen potrebbe fare come ha fatto con Lavezzi e Cavani: rinnovo e cessione”

Il giornalista Mimmo Malfitano è intervenuto a Radio Goal, su Radio Kiss Kiss Napoli: “Ho l’impressione che De Laurentiis stia lavorando a qualcosa sul mercato, su Osimhen potrebbe fare come ha fatto con Lavezzi e Cavani: rinnovo e cessione. Fossi stato in Spalletti sarei rimasto un altro anno e sarei andato via. Ho l’impressione che De Laurentiis stia avocando a sé tutti i compiti dirigenziali, è lui in prima persona a dirigere ogni cosa relativa al mercato o al marketing: è come se fosse un presidente-manager, ma non potrà andare così a lungo, avrà bisogno del sostegno dei suoi collaboratori”.