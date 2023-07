Firenzeviola.it – Il Napoli mette nel mirino sia Castrovilli che Milenkovic, al centrocampista rimane un anno di contratto

Il Napoli segue con molta attenzione due giocatori della Fiorentina, il difensore serbo Nikola Milenkovic e il centrocampista Gaetano Castrovilli. Come riportato da Firenzeviola.it il club azzurro sta seguendo molto da vicino i due giocatori, soprattutto il centrocampista per il contratto in scadenza nel 2024. Il difensore serbo rientra nella lista dei possibili sostituti di Kim Min Jae, ormai pronto ad accasarsi al Bayern, e proprio con quei soldi si potrebbe tentare il doppio colpo. Al momento sia per Castrovilli che per Zielinski i rinnovi non sembrano vicini, proprio per questo gli azzurri potrebbero valutare di acquistare il numero 10 della viola per il centrocampo, considerando un prezzo vantaggioso. Le trattative non sembrano però facili, il club di Commisso non vuole lasciar partire i due giocatori, e proprio per questo al momento c’è solo l’interesse da parte degli azzurri.