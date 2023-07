Del Genio: “Non sono convinto il Bayern sia la squadra giusta per Kim, il motivo”

Il giornalista di TeleCapri e Radio Kiss Kiss Napoli Paolo Del Genio ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss di Kim e del suo trasferimento al Bayern. Queste le sue parole: “Non sono convinto Kim abbia scelto la squadra giusta per lui. Non è che dico questo perché è andato via dal Napoli, ma sono scettico per come giocano il Bayern e Tuchel. Lui è uno che vuole giocare sempre in squadre con la linea alta, è preventivo sulle uscite, mentre Tuchel è uno degli allenatori top che gioca col baricentro basso, quindi non so”.