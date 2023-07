Inizia ad essere più limpido il futuro di Victor Osimhen in maglia azzurra. Sembrerebbe, infatti, che il Paris Saint Germain avrebbe deciso di non inseguire più il Napoli per l’acquisto del Nigeriano. Secondo Le Parisien, la richiesta del club partenopeo – 180 mln- sarebbe davvero troppo elevata.

Il club avrebbe deciso di puntare ad un altro calciato. Osimhen continuerà la prossima stagione in azzurro?