Criscitiello: “Dire che il Napoli partirà favorito per lo Scudetto è un errore. Garcia non è Spalletti”

Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, è intervenuto nel corso di SiCafé: “Dire che il Napoli partirà favorito per lo Scudetto è un errore. Lo scorso campionato è stato stra-vinto e dominato, ma Garcia non è Spalletti. Se arriverà il genero di De Laurentiis non è uguale ad avere Giuntoli. Il direttore sportivo non fa solo mercato, quello lo fa fino al primo settembre. Da lì in poi inizia il vero lavoro del direttore: parlare con i calciatori, tenere a bada il presidente, stare vicino all’allenatore. Quella figura deve avere esperienza e Giuntoli ne aveva. Il Napoli ha perso Spalletti, Giuntoli e un centrale come Kim. Questo può essere l’ultimo dei problemi: un calciatore si sostituisce, ma l’allenatore o il direttore è molto più difficile. Il Napoli è una squadra forte, fortissima, ma avere la presunzione di dire ” parte in pole position” è sbagliato. L’Inter e la Juventus possono tornare alla carica con grande rabbia e le romane sono sempre un’incognita: la Lazio di quest’anno insegna”.