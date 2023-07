CDM – Osimhen pronto a giurare amore eterno al Napoli? I dettagli

Il Corriere del Mezzogiorno, oggi in edicola, dedica spazio al Napoli concentrandosi sul futuro di Victor Osimhen. L’attaccante del Napoli, ha sempre rilasciato parole d’amore nei confronti degli azzurri, ma sembrerebbe che la trattativa per il rinnovo vada a rilento. Su di lui ci sono importnatin club europei, che chiedono sconti al patron azzurro per portare in tra le loro fila il nigeriano. ADL sconti non ne fa ed è disposto a tutto per trattenere il suo Golden Boy.

“Parole che fanno pensare alla volontà di restare a Napoli ma il mercato è fatto da tante dinamiche. Dalla Francia sembra che il Paris Saint Germain consideri troppo alte le richieste di De Laurentiis e stia propendendo per obiettivi meno costosi come Kolo Muani dell’Eintracht Francoforte. Il Bayern Monaco sembra aver scelto Kane ma c’è sempre il lussuoso mondo della Premier che può attirare Osimhen. S’attende un ulteriore incontro tra De Laurentiis e Roberto Calenda, l’agente di Osimhen per capire se ci sono i margini per prolungare il contratto in scadenza a giugno 2025 magari inserendo una clausola rescissoria intorno ai 100 milioni”. Scrive il quotidiano.