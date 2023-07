Il giornalista Bruno Longhi è intervenuto a Radio Goal: “Il Napoli deve temere qualche assalto per Osimhen, in caso di offerta indecente il club ha un occhio alla sostenibilità da sempre. Osimhen è sempre meglio tenerlo per carità, ma nel calcio adesso conta solo il denaro ed il campionato italiano rimane un torneo di transizione dove tanti ragazzi arrivano, crescono e poi se ne vanno. Il Napoli ha dimostrato che le idee contano tantissimo, visto il mercato dello scorso anno tra Kvara e Kim”.